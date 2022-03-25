Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bu sezon ligde beklentilerin çok altında kalmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi’nde gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Takımdaki bazı oyuncuların formu ise dev kulüplerin iştahını kabarttı. Aslan’ın hücum yollarında en etkili isimlerinin başında gelen Kerem Aktürkoğlu’nu bir süredir Atletico Madrid yakın takibe almıştı. Arsenal de Kerem’i liste başına yazdı.

MARCAO INTER'E Mİ?

Hem İspanyol hem de İngiliz kulübü millî oyuncuyu kadrolarına katmakta ısrarcı olduğunu menajerler vasıtasıyla sarı kırmızılılara bildirirken, Kerem’in piyasa değeri de bu rekabetten dolayı giderek artıyor. Bir kanca da bu sezon UEFA’da çıktığı bütün maçlarda haftanın 11’ine giren Marcao’ya için geldi. Milan’ın 25 yaşındaki stoper için 20 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Tekliflerini sundular! Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için yarışa girdi Önümüzdeki sezonun kadro hazırlığına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Bozok için yarışa girdi. Beşiktaş daha önce Bozok için teklif göndermiş ancak Kasımpaşa verilen rakamı yetersiz bulmuştu. Şimdide Galatasaray, Kasımpaşa’nın kapısını çalarak Umut Bozok için fiyat sordu.