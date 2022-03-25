Türkiye Gazetesi

Dün akşam deplasmanda Portekiz’e 3-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, elindeki büyük şansı adeta geri tepti. Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un kadro tercihleri ise yorumcuları çıldırttı. Futbolseverlerden de tepkiler art arda geldi.

KENDİNİ ZOR DURUMA SOKTU

A Milli Takım’ın iki sol beki Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş, Portekiz maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Elde ise tek sol bek Caner Erkin kaldı. Caner’inde maçta süre almaması dikkat çekti.

İLK DEFA BU MEVKİDE OYNADI

Karşılaşmaya 5’li defansla çıkan Kuntz, sol bekte Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı oynattı. Berkan’ın ise daha önce hiç oynamadığı sol bekte oynaması hataları peş peşe getirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcuları Rıdvan ve Umut'a yapılanın adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bu konuda sosyal medyada yapılan tepki paylaşımlarının sayısı hayli fazla.

A Milli Takım’da sıcak gelişme! Portekiz maçı öncesi 4 isim kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Saat 22:45’te başlayacak olan kritik maç öncesi kadrodan 4 isim çıkarıldı.

İnanın çocuklar! A Milli Takım Portekiz deplasmanında A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda Portekiz önüne çıkıyor. FIFA sıralamasında 8’inci durumdaki güçlü rakibimizi geçersek salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacağız.

A Milli Takım aradığı golcüyü buldu! Stefan Kuntz'tan Deniz Undav hamlesi A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, golcüsünü Belçika’da buldu. A Milli Takım için Union St. Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav ile görüşme gerçekleştiren Kuntz, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Attığı 20 golle ligde takımı sırtlayan Deniz Undav, başarılı performansıyla büyük kulüplerinde dikkatini çekmiş durumda.