Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupa hayallerine veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran ve büyük üzüntü yaşayan Burak Yılmaz ise A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Yılmaz’ın açıklamalarının ardından, Emre Belözoğlu’ndan destek mesajı geldi.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

A Milli Takım’ın kaptanı Burak Yılmaz, maç sonu Bu penaltıyı ömrüm boyunca unutmayacağım" diyerek ay-yıldızlı formaya veda ettiğini açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN DESTEK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Portekiz maçı sonrası gözyaşları içinde kalan Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Uzun yıllar A Milli Takım formasını birlikte giydiği Burak Yılmaz'la beraber çekilen fotoğrafını paylaşan Belözoğlu, golcü oyuncunun kafasına kral tacı ekledi.

İşte Emre Belözoğlu'nun o paylaşımı:

Tüm Türkiye çıldırdı! Kuntz A Milli Takımı varlık içinde yokluk çektirdi Dün akşam A Milli Takım Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle elenen milli takımda Stefan Kuntz'un tercihleri herkesi çıldırttı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, elindeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Onun yerine Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendirdi. Alman hocanın bu hamlesine ise tepkiler üst üste geldi.

A Milli Takım’da sıcak gelişme! Portekiz maçı öncesi 4 isim kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası elemelerinde bu akşam deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Saat 22:45’te başlayacak olan kritik maç öncesi kadrodan 4 isim çıkarıldı.

İnanın çocuklar! A Milli Takım Portekiz deplasmanında A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda Portekiz önüne çıkıyor. FIFA sıralamasında 8’inci durumdaki güçlü rakibimizi geçersek salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle karşılaşacağız.