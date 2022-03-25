Türkiye Gazetesi

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ancak 'dünya yıldızı' olmasının avantajlarını kullanarak şans bulmaya devam eden Mesut Özil, Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakıldı. Formsuzluğunun üstüne disiplinsizliği de ekleyen ve son olarak Teknik Direktör İsmail Kartal'a çıkışan Özil, yönetim tarafından adeta cezalandırıldı.

"HABERİM YOKTU"

Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil konuyla ilgili ilk kez konuştu. Sessizliğini bozan Özil, Play Spor'un özel edindiği bilgiye göre, kadro dışı kalması ile ilgili "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' cevabını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dedi.

9 GOL, 2 ASİSTLİK KATKI

Mesut Özil, bu sezon takımda en fazla skor katkısı veren isimlerden oldu. Özil, ligde ve Avrupa'da 26 resmi maça çıkarken 9 gol 2 asistle 11 gole direkt katkı yaptı. Ünlü yıldız özellikle Galatasaray’a karşı deplasmanda attığı golle alkış toplamıştı.

SIRADA SOSA VAR

Mesut'la birlikte, Watford'dan geri dönen Ozan Tufan da kadro dışı bırakıldı. 27 yaşındaki oyuncu, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 7 maça çıkmış ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamamıştı. Gol ve asist katkısı sağlamak bir yana kaleye isabetli şut bile gönderemeyen Ozan, takımı sahada eksik oynatıyordu.

Mesut ve Ozan artık kendilerine verilecek özel programla takımdan ayrı çalışacak. Resmî bir açıklama olmasa da Sosa da kalan haftalarda forma giymeyecek.

Nereden nereye... Şarkılarla karşılanan Mesut Özil kadro dışı Fenerbahçe’de beklenen oldu.Formsuzluğunun üstüne, disiplinsizliği de ekleyen Mesut ile aklı Premier Lig’de kalan Ozan artık takımın parçası değil. Sosa da sırada.

Fenerbahçe’de Joachim Löw dönemi başlıyor! Mesut Özil son noktayı koyacak Fenerbahçe Alman teknik direktör Joachim Löw'le imza aşamasına gelmiş durumda. Bu duruma ise en çok Mesut Özil’e yaramış durumda. Alman basınında çıkan haberlere göre, dünya yıldızı Mesut Özil’in deneyimli hoca Joachim Löw ile bambaşka bir kimliğe bürüneceği adeta küllerinden yeniden doğacağı belirtildi.