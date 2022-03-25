Türkiye Gazetesi

Sürpriz bir kararla Göztepe başkanlığından istifa eden iş adamı Mehmet Sepil, Perşembe günü Urla’daki tesislerde yönetim ile bir araya geldi. İzmir’e geri dönen Serpil, Ankara’da Rus iş adamı Roman Abramovich’in vekili Türk iş adamı ile yaptığı toplantının detaylarını anlattı.

SUNULAN RAKAMI BEĞENMEDİLER

Uluslararası Deloitte Football Money League şirketinin Göztepe kulübü için verdiği teklifin 43 milyon ile 60 milyon dolar arasında olduğu ancak Sepil ve kurmaylarının bu rakamın çok üzerinde bir rakam istediği öğrenildi.

80-100 MİLYON DOLAR ARASINDA

Rus milyarder Roman Abramovich ve Göztepe'nin profesyonellerinin piyasa değerlendirmesi yaptığı belirtilirken, pazarlık masasındaki rakamın 80 ila 100 milyon dolar civarında olduğu kulüpten sızan bilgiler arasında.

İSTİFADAN GERİ DÖNÜLMESİ İSTENİYOR

Başkan Sepil, yönetimden bazı kişilerin 'Bırakma' çağrısına rağmen istifadan geri adım atmazken, toplantıda Rus milyarderin Türk temsilcisi ile Ankara'daki bir ofiste yaptığı görüşmelerin tüm detaylarını tek tek kurmaylarına anlattı.

8 yılda 65 milyon dolar civarında bir harcama yapan Sepil'in, Roman Abramovich ile maddiyat dışında kulübün işlevleri ile ilgili pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.

Çıkan iddialar yetti! Abramovich'in istediği Süper Lig ekibi değerini katladı İngiliz hükümetinin uyguladığı yaptırımlar sonrası lüks yatıyla Bodrum’a gelen Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddia edilmişti. Çıkan iddialar Türkiye’nin gündemine otururken, İzmir ekibinin FAN Token'ları uçtu. Göztepe kulübünün sahibi olduğu GOZ FAN Token'ların değeri 24 saatte 3 kat arttı.

Abramovich herkesi ters köşe yaptı! TFF 2. Lig'den takım satın alıyor İngiliz hükümetinin yaptırımları nedeniyle sahibi olduğu Chelsea'yi satışa çıkaran Rus oligark Roman Abramovich'in Süper Lig ekiplerinden Göztepe’yi satın alacağı iddia edilmişti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Abramovich'in Göztepe'ye değil, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'a teklif yaptığı ileri sürüldü. Çıkan yeni iddialar üzerine ortalık karıştı.

Başkanın istifasıyla önünde engel kalmadı! Roman Abramovich Göztepe’yi satın alıyor Göztepe’de başkan Mehmet Sepil’in istifa etmesi Rus oligark Roman Abramovich iddialarını güçlendirdi. İngiliz hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar sonrası sahibi olduğu Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich, Göztepe’nin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in başkanlık görevini bırakmasıyla güçlendi. Taraftarları ise heyecan basmış durumda.