Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz, kamptan ayrılışı öncesinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve teknik ekip üyeleri, takım arkadaşları ve personelle vedalaştı.

Burak, takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada A Milli Takım'ın çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemdeki UEFA Uluslar Ligi ve EURO 2024 Elemeleri'nde kendilerine başarılar diledi.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı! Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a tam destek 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise gözyaşlarına boğulmuştu. Maçtan sonra açıklama yapan Yılmaz, A Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamaların ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kaptana destek verdi.

Ronaldo’dan olay hareket! Burak Yılmaz’ın dikkatini işte böyle dağıttı A Milli Takım dün akşam Portekiz’e 3-1 kaybederek 2022 Dünya Kupası’na veda etti. Kritik karşılaşmada Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı ise gündem oldu. Penaltı tüm Türkiye tarafından tartışma konusu olurken, Ronaldo’nun penaltıdaki hareketi olay oldu. Dünya starının, kalecine verdiği taktikle Burak’ın dikkatini dağıttı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.