Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'n yeni teknik direktörü Valerien Ismael, için imza töreni düzenledi. Düzenlenen törende Ahmet Nur Çebi’den ve Valerien İsmael’den ortak açıklamalar geldi.

KAP’A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Fransız Teknik Direktör Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş kulübünün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Koş Beşiktaş koş! Kartal, Ismael ile yerinde duramayacak Takımlarını ortalama 124-125 km koşturan Fransız teknik adam, bütün oyuncuların aynı seviyede olması için transferlerin gecikmemesini istedi.

Tekliflerini sundular! Galatasaray ve Beşiktaş yıldız golcü için yarışa girdi Önümüzdeki sezonun kadro hazırlığına şimdiden başlayan Beşiktaş ve Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Bozok için yarışa girdi. Beşiktaş daha önce Bozok için teklif göndermiş ancak Kasımpaşa verilen rakamı yetersiz bulmuştu. Şimdide Galatasaray, Kasımpaşa’nın kapısını çalarak Umut Bozok için fiyat sordu.

Beşiktaş'ta son karar Ismael Fransız teknik adam Trabzonspor maçında takımın başında olacak. İbrahim Üzülmez’in son dakika girişimi ise olumsuz sonuçlandı.