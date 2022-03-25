Türkiye Gazetesi

Avrupa'da ve Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de fatura kesildi. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakılan ve yaptığı ilk açıklamada "Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' cevabını aldım. Kadro dışı kararından haberim yoktu" dediği iddia edilen Özil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Kadro dışı kararının Teknik Direktör İsmail Kartal'a karşı disiplinsiz tavırları sonrası alındığı ifade edilen Mesut Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Türk bayrağının oldupu bir kareyi paylaştı. Özil, fotoğrafa "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Taraftarlar dakikalar içinde beğeni yağdırdı.