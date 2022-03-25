Türkiye Gazetesi

Juventus'da 2008-2011 yılları arasında forma giyen Fransız eski futbolcu Mohamed Sissoko, İtalyan basınına konuştu. Sissoko, A Milli Takım futbolcularından Orkun Kökçü hakkında övgü dolu sözler söyledi.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Sissoko, bu sezon Hollanda ekiplerinden Feyenoord formasıyla çıktığı 40 resmi maçta 7 gol, 8 asistle oynayan ve ismi Avrupa devleriyle anılan Orkun Kökçü'nün Juventus için uygun bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

"FEYENOORD'UN KAHRAMANI"

Mohamed Sissoko ''Bana göre Juventus gibi yüksek kalitedeki bir takıma adım atmak için hazır. O, Feyenoord'un kahramanı ve bu sezon 6 gol, 8 asist yaptı. Kesinlikle harekete geçmeliler" dedi.

"JUVENTUS İÇİ DOĞRU OYUNCU"

Eredivisie'den gelen oyuncuların Serie A'ya çabuk uyum sağladığına parantez açan tecrübeli futbol adamı ''Yaşı genç olmasına rağmen Feyenoord'un 10 numarası. Türk Milli Takımı ile ondan fazla maçta şans buldu. bonservisi çok pahalıya gelmeyecektir, maaşı da düşük. Orkun, Juventus için doğru oyuncu'' ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHANIN HER YERİNDE OYNAR"

Sissoko, Orkun'un orta sahanın her bölgesinde oynayabileceğine vurguladı. 21 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric seviyesine çıkabilecek potansiyelde olduğunu da sözlerine ekledi.