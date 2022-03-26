Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı teknik direktör Valerien Ismael için dün bir imza töreni düzenledi. Basın mensuplarının karşısına çıkar çıkmaz sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamın lâkabını buldu: Terminatör... Beşiktaş’ın yeni hocası bu ismi beğendiğini belirtirken, taraftarlara da gelecek için önemli mesajlar verdi. Öncelikle kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’ya teşekkür eden Ismael, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine geldiğini söyledi.

BAŞARI SÖZÜ VERDİ

Beşiktaş gibi kendisinin de kazanmak üzerine bakış açısına sahip olduğunu söyleyen Ismael, “Siyahla beyazı bugünden itibaren kanımda hissetmeye başladım. Şunun sözünü kesinlikle verebilirim; Beşiktaş taraftarı, kenarda kazanmak için yüzde 100’ünü veren bir teknik direktör profili görecek. Ceyhun Kazancı ile kadro düzeni hakkında uzun süredir konuşuyoruz. Ligi ve oyuncu yapısını tanımak istiyorum. Seneye kimler ile devam edebiliriz bakacağız. 3-4-3 sisteminde uzmanlaştım” ifadelerini kullandı.

HOCANIN ARKASINDAYIM

Başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael’e güveninin sonsuz olduğunu belirterek, “Sportif direktörümüz ve yönetimdeki arkadaşlarımızla Beşiktaş’ımıza en uygun ismin Valerien Ismael olduğuna karar verdik. Hocayı sonuna kadar koruyacağım. Meşhur hocalar getiren bir başkan olmadım. Beşiktaş’ın geleceğine katkı verecek hocalarla yürümeyi seçtim” dedi.

Beşiktaş KAP’a bildirdi! Valerien Ismael ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı Beşiktaş, Valerien İsmael ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.