Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da Burak Elmas ve yönetiminin geleceği bugün yapılacak genel kurulda belli olacak. Sarı kırmızılı cama bir süredir Elmas yönetimine tepkilerini dile getirirken

“erken seçim” çağrısında bulunmuştu. Ancak başkan hafta içi yapılan Divan Kurulu toplantısında seçim kararı almayacağını özellikle belirtti. Oldukça sert geçmesi beklenen genel kurulun sonunda ise mevcut yönetimin ibra edilip edilmeyeceği cevap bulacak. Şayet ibra olmazsa tüzük gereği Aslan iki ay içinde sandığa gidecek.

ELEŞTİRİ ÇOK

Üyelerin kulislerde yönetimi eleştirdiği konuların başında ise Burak Elmas’ın seçim kasa kolaylığı, 100 milyon dolarlık stat isim sponsorluğu gibi seçim vaatlerini hayata geçirememesi bulunuyor. Ayrıca Işıtan Gün’ün görevine devam etmesi, Fatih Terim ile yolların ayrılması, futbol takımının sıralamadaki yeri ve yönetimden istifa eden isimlerin çokluğu da eleştiri getirilen diğer konular olarak ön plan çıkıyor. Genel kurulda ibra oylamasının kapalı mı açık mı olacağı toplantı başında belli olacak.

ARDA TURAN DÖNDÜ

Domenec Torrent’in millî ara dolayısıyla oyuncularına verdiği dört günlük izin bitti. Sarı kırmızılılar bu sabah yaptıkları antrenmanla Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Taktik ağırlıklı bir idman yapan Aslan’da bir süredir sakatlığı bulunan Arda Turan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Burak Elmas kararını belli etti: Seçime gitmeyeceğim Galatasaray'da camianın ağır topları Metin Öztürk ve Hayri Kozak yönetimi ibra etmeyeceklerini açıklasa da Başkan Burak Elmas, "Üyelerin aklı selimine güveniyorum" dedi.

Burak Elmas'ın zor haftası Glatasaray'da bugün Divan Kurulu, cumartesi günü de kritik Mali Genel Kurul var. Kulislerde Elmas’ın ibra edilmeyeceği konuşuluyor. Bu durumda seçim görünecek..