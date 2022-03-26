Türkiye Gazetesi

Ani bir kararla Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan, yönetimde karışıklığa neden oldu. Alınan karar sonrası Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın olaya dahil olduğu iddia edildi.

“SENİ KOVANLAR SENDEN ÖNCE GİDECEKLER”

Fotospor'un haberine göre, kardeşi Ali Yıldırım ile Mesut Özil’e haber yollayan Aziz Yıldırım’ın, "Sakın çabuk ve yanlış bir karar alma. Ayrılma kararı verme. Seni kovanlar senden önce gidecekler. Sana söz veriyorum" dediği iddia edildi.

“FENERBAHÇE FORMASINI GİYMEYE DEVAM EDECEKSİN”

Kadro dışı bırakılmasına şaşkın olan Mesut Özil’in Yıldırıma cevabı, "Nasıl olacak" oldu. Aziz Yıldırım ise "Sen orasını düşünme. Çocukluk aşkın Fenerbahçe'nin formasını giymeye devam edeceksin" dediği iddia edildi.

NE YAPACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Daha önce Mesut Özil'in kendisi ve menajeri defalarca Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir niyetleri olmadığını açıkladı. Buna rağmen Başkan Ali Koç'un onayıyla kadro dışı kalan Mesut Özil'in nasıl bir tavır takınacağı ilerleyen günler netleşecek.

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