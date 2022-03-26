Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Genel Kurulu Toplantısı’nda konuşan Abdurrahim Albayrak, önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz döneminde yapılan icraatlar üzerine açıklamalarda bulunan Albayrak, Burak Elmas’a gönderme yaptı. Galatasaray’ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgide konuşan Abdurrahim Albayrak, genç oyuncunun transferinde zorluklar çektiklerini belirtti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Abdurrahim Albayrak’ın Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili söyledikleri ise gündem oldu. Son dönemde performansıyla Galatasaray’ın gözdesi haline gelen Kerem için, "Ben getirdim" açıklaması yapan Albayrak, taraftarlardan tepki topladı.

“KEREM’İ HER HAFTA ARADIM”

Abdurrahim Albayrak Genel Kurul'da, "Elimizden gelen her şeye yaptık. Bu kürsüde size söz vermiştik. Ada için namus sözü vermiştik. Burak Elmas döneminde Ada çözüme kavuştu fakat o dönemde de iki kez kontak sağladık. Çok büyük teşekkürüm de Galatasaray Avukatı Petek Hanım için, Petek Hanım'ın hakkını ödeyemem. Petek Hanım'a söz vermiştim. 'Bu işi çözersen prim vereceğim' demiştim. Burak Elmas başkanımla konuşacağım gerekirse cebimden vereceğim. Yusuf Günay kardeşime de teşekkür ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun Erzincan'dan alış hikayemi anlatsam şaşırır kalırsınız. Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta aradım, babasını her hafta aradım. 'Hiç kimseye demeç vermeyeceksiniz' dedim. Kerem geçen sezon 850 bin TL'ye oynadı. Taylan Antalyalı olayı var. Taylan'ı transfere son saatler kala 4 milyon TL'ye kulübümüze kazandırdık" şeklinde konuştu. Kerem transferiyle ilgili söylediklerine ise tepki yağdı.

“BEN YAPTIM KÜLTÜRÜ BİZDE YOKTUR”

Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarının ardından söz alan Başkan Burak Elmas, "Albayrak'ın Galatasaray Adası'nda büyük katkıları oldu. Ancak burada ismini sayamayacağım birçok arkadaşımızın katkısı var. Onların ismini saymak istemem. Çünkü bizde 'ben yaptım' kültürü yer almaz" dedi.

İşte taraftarlardan gelen bazı tepkiler;

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