Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Valerien Ismael gelmeden önce İbrahim Üzülmez ismi ciddi bir şekilde tartışılırken, Siyah-beyazlıların Ismael'i açıklamasıyla konu kapanmıştı. Açıklamaların ardından İbrahim Üzülmez’den ilk açıklama geldi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Üzülmez paylaşımında, "Belki bugün olmadı lakin sizlerin tabiriyle 'Deli İbrahim'iniz' olarak bir gün elbette birlikte olacağız." diyen İbrahim Üzülmez, "Şanlı Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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