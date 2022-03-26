Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Kurulda kürsüye çıkıp konuşan üyelerden Cahit Göncü büyük bir gafa imza attı. Göncü, "Rahmetli Mustafa Cengiz'i, Dursun Özbek'i ve Selahattin Başkanımızı rahmetle anıyoruz." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu" diyerek ayağa kalktı ve alkışlar eşliğinde salonu selamladı.

Galatasaray mali genel kurulu üyesi Cahit Göncü.

"ÖMRÜNÜZ UZADI BAŞKANIM"

Kürsüde konuşma yapan Cahit Göncü, "Mustafa Cengiz başkanımız, Dursun başkanımız ve Selahattin başkanımıza rahmet diliyorum." dedi. Bunun üzerine Dursun Özbek, "Ben yaşıyorum yahu!" diyerek ayağa kalktı. Salonu selamlayan Özbek'e alkış yağdı. Yaptığı gaf üzerine utanan Göncü, "Özür diliyorum başkanım. Ömrünüz uzadı" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek’in haciz işlemi başlattığı Galatasaray Adası havadan görüntülendi Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yapan Dursun Özbek'in 8 milyon lira alacağı için haczettirdiği, yaklaşık 2 sene önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıları yıkılarak terk edilen Galatasaray Adası'nın son durumu havadan görüntülendi.

Dursun Özbek: “Hakkınızı helal edin” Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.

Dursun Özbek meydan okudu: Görüşeceğiz Mali genel kurulda ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, salondaki bazı üyelere bakarak "Görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Dursun Özbek'in ibra zaferi Sarı-kırmızılıların kongresi hararetli tartışmalara sahne oldu. Dursun Özbek yönetimi mali ve idari açıdan ibra edildi, yeniden aday olmasının önü açıldı.