Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig’de düdük çalan 10 hakemin görevden alınmasına ilişkin itirazı kabul ettiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022’de bu açıklamayı yapmıştık. Bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz, Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı Süper Lig’de son haftalardaki başarılı performansıyla yükselen bir grafik çizen Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler’de büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.