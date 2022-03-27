Ayrıntılar geliyor...
Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edildi
27.03.2022 - 07:55 | Son Güncelleme: 27.03.2022 - 07:56
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.
Etiketler : galatasaray,burak elmas ibra,
840975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/840975.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları