Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da dün Mali Genel Kurul değil de sanki başkanlık seçimi vardı. Günler öncesinden başlayan, "Başkan ve yönetimi ibra edilecek mi, edilmeyecek mi?" sorusuna cevap aranan kurul sert ve yıkıcı konuşmalara sahne oldu. Elmas'ın bırakıp gitmesini isteyenler olduğu gibi, devam etmesini isteyen üyeler de vardı. Hararetli konuşmalar gece yarısını bulurken oylama işlemi ve sayımı sabah saatlerine kadar sürdü. Toplam 2.413 kişinin katılım gösterdiği Mali Kurul, G.Saray kulüp tarihinin en yüksek katılımının olduğu toplantı olarak tarihte yerini aldı.

DİSİPLİN ŞART

Oylama öncesi konuşan Başkan Burak Elmas, “Neler söylemem gerektiği konusunda birçok arkadaşım tavsiyede bulundu ama ben Galatasaray’a faydası olacak şeyleri söylemeye karar verdim. Galatasaray bugün 2,5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, disiplinle yönetilmesi gereken bir mali yapıya sahip. Her gelen yönetimin, her yeni teknik direktörün, değiştirdiği bir yapıda sürdürülebilir bir başarı elde etmesi hiç mümkün değil” dedi.

HATA LÜKSÜMÜZ YOK

“Bundan sonra yanlış yapma lüksümüz yok” diyen Elmas “Herkese el uzattık, herkesi dinledik. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşmenin hâlâ sonuç bulmadığını görüyorum. Bir sponsor geliyor, sponsor Galatasaraylı, sponsora gidip, ‘Ya bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle’ diyenler var. Bunlar aramızdalar. Sponsora teşekkür etmek yerine, eleştirmeyi tercih edenler var yönetime vurmak için. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktaranlar var” serzenişinde bulundu.

ALBAYRAK: GALATASARAY'I GOMIS YÖNETEMEZ

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak yaptığı konuşmada, "Gomis 2017-2018 sezonu sonunda kazanılan şampiyonluğun ardından yönetim odasına geldi. Takımı şampiyon yaptım deyip maaşında iyileştirme istedi. Vermedik, G.Saray'ı Gomis yönetemez" açıklaması yaptı.

ARALIK İTİBARIYLA BORÇ 2,5 MİLYAR

Kurulda bir konuşma yapan Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, sarı kırmızılı üyelere kulübün mali tablolarıyla ilgili bilgiler verdi. Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu ifade etti.

Burak Elmas ve yönetimi mali yönden ibra edildi Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı olağan genel kurulunda 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi.