Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçına kadar takımı mümkün olduğunca sistemine alıştırmaya çalışıyor. Fransız teknik adam dün 11.00’deki idmandan üç saat önce futbolcuların tesislere gelmesini istedi. Kendi oyun anlayışını futbolculara videolu olarak anlatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, antrenmanlar sonrasında bile 3-4-3 sisteminin düşünülmesini istedi. Rakip savunmaya baskı amaçlı bir anlayışta olacaklarını söyleyen Ismael, stoperlerin de atağa katılmalarını talep ediyor.

TESİSTE KALIYOR

Valerien Ismael bir yandan saha içinde başarılar almak isterken, bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncular da dâhil olmak üzere takımdaki gidecek ve kalacak oyuncuları belirlemeyi hedefliyor. Beşiktaş’a olan uyumunu daha kısa sürede gerçekleştirmek isteyen İsmael, sezon sonuna kadar Nevzat Demir Tesislerinde kalacak. Herhangi bir ev ya da otel talep etmeyen Fransız çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı konuşmada “Biz bir aileyiz. Burada olmaktan dolayı mutluyum” sözlerini kullandı.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Beşiktaş’ın yeni hocası Valerien Ismael’in her konuya hâkim olma isteği dikkatlerden kaçmıyor. Fransız çalıştırıcı dünkü idmanın ardından Beşiktaş U19 Takımı’nın, Adana Demirspor U19 ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Ismael, gençlerin durumunu yakından takip ederken notlar aldı.

Beşiktaş’ın Ismael kararından sonra İbrahim Üzülmez’den dikkat çeken paylaşım İsmi Beşiktaş’la anılan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'ı getirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Üzülmez, isminin Siyah-beyazlı ekiple anılmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael: 3-4-3’ün ustasıyım Taraftarların ‘Terminatör’ lakabını taktığı Fransız teknik adam, “Siyahla beyazı bugünden itibaren kanımda hissetmeye başladım. 3-4-3’te uzmanlaştım” dedi