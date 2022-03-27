Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yeni sezona yeni hocayla girmeye hazırlanan Fenerbahçe’de kadro bir defa daha köklü değişim yaşayacak. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan’la devam etmeyecek olan sarı lacivertlilerde asıl neşter lejyonerlere vurulacak. Sözleşmesi bitecek Sosa’yla masaya oturulmayacak. Gustavo, Novak, Tisserand da gönderilecek. Piyasaları olan Valencia, Pelkas ve Rossi’ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Ancak bu oyuncularla ilgili nihai kararı yeni teknik direktör verecek.

YÜKSEK ÜCRETE SON

Transferin gözdeleri Kim ve Szalai, hedeflenen astronomik teklifler gelmesi hâlinde yeni sezon takımını oluşturmak için elden çıkarılacak. Kiralık olarak gönderilen Caulker, Meyer, Lemos ve Samatta da takımda düşünülmüyor. Fenerbahçe, Mesut, Gustavo, Sosa ve Samatta gibi yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarması hâlinde yıllık oyuncu ücretlerinde 11 milyon avro civarında bir rakamı kasasında tutacak. Yeni dönemde hiçbir oyuncuya 2 milyon avro üzeri bir ödeme yapılamaması hedefleniyor.

KİMSEYE TAVİZ VERMEM

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’dan oyunculara disiplin uyarısı geldi. Lig ikinciliği hedefini tutturmakta kararlı olan tecrübeli çalıştırıcı “Burada herkes takım disiplinine uymak zorunda. Takımın huzuru bozan davranışlara izin vermem” dedi. Öte yandan yönetimin Mesut ve Ozan’a para cezası da vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den tahkim kurulunun kararına ilişkin açıklama Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulunca kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.