Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da işler karıştı. Başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. Sarı-Kırmızılı kulüpte Burak Elmas 30 gün içinde seçim kararı almak zorunda. Seçime doğru gidilerken Galatasaray’da ilk aday belli oldu.

ADAY OLAMAYACAK

Burak Elmas ise bu seçimde başkanlığa aday olamayacak. Tüzükteki 59. maddeye göre Burak Elmas ve yönetiminin aklanması gerekiyor.

İLK ADAY BELLİ OLDU

A Spor ekranlarında konuşan yorumcu Savaş Çorlu, Ünal Aysal için "Kesinlikle aday olacak" dedi. Çorlu, "Ünal Aysal, kesinlikle aday olacak. Kemik ekibiyle bir araya gelip, 1-2 güne kadar adaylığını açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da tarihi genel kurul 2413 üyenin katılım gösterdiği kurul kulüp tarihine geçti. Gece yarısı başlayan oy verme ve sayım işlemi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yönetim ibra edilmedi: Galatasaray seçime gidiyor Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Kulüp, seçime gidecek.

Galatasaray'da ilginç hata: Dursun Özbek' "Ben yaşıyorum" diye bağırdı Galatasaray mali genel kurulunda üyelerden Cahit Göncü'nün Dursun Özbek'i hayatını kaybeden başkanlar arasında sayması üzerine, Özbek ayağa kalkıp "Ben yaşıyorum" diye bağırdı. O anlarda kurul üyeleri Özbek'i alkış yağmuruna tuttu.