Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da seçim süreci başladı. Başkan Burak Elmas’ın ibra edilmemesinin ardından yeniden seçim kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası Elmas ile başkanlık yarışına giren Metin Öztürk, resmen aday olduğunu açıkladı.

RESMİ OLARAK AÇIKLAYAN İLK İSİM

Sarı-Kırmızılılarda alınan seçim kararının ardından hangi isimlerin aday olacağı merak konusu oldu. Başkan Burak Elmas ile daha öncesinde yarışa giren Metin Öztürk adaylığını resmen açıklayan ilk isim oldu.

Tek başına aday olduğunu açıkladı.

“TEK ADAY OLARAK SEÇİME HAZIRIM”

A Spor ekranlarına konuşan Metin Öztürk, Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek adaylığını duyurdu.

Galatasaray’da seçim heyecanı! İlk aday belli oldu: Ünal Aysal kemik kadrosuyla geliyor Galatasaray kulübünde seçim heyecanı başladı. Gelen son bilgiye göre, eski başkan Ünal Aysal, yeniden adaylığa giriyor. Kendi döneminde Drogba ve Snejder gibi isimleri getiren Aysal, kemik ekibiyle seçim yarışına gireceği öğrenildi. Ünal Aysal, adaylığını ise 1-2 gün içinde açıklayacak.

Galatasaray'da tarihi genel kurul 2413 üyenin katılım gösterdiği kurul kulüp tarihine geçti. Gece yarısı başlayan oy verme ve sayım işlemi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Yönetim ibra edilmedi: Galatasaray seçime gidiyor Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 6 aylık Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken, mali yönden ibra edildi. Kulüp, seçime gidecek.