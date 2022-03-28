Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL | ANALİZ

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Tahkim'deki duruşmadan sonra soluğu Antalya'daki sistem içinde kalan hakemler için düzenlenen moral seminerinde aldı. Onlara dün sabah yaptığı konuşmada; "Tahkim bir karar verdi. Ama ben bu hakemlere yine maç vermeyeceğim. Sezon sonunda da bu planlamayı hayata geçireceğim" şeklinde bir konuşma yaptı. Gündoğdu’nun aklından geçen şu: Seminere katılmayan hakeme ben zaten maç veremem. Ancak unuttuğu da şu: Bu hakemler seminere davet edilmedi ki.

ŞANSALAN VE KARDEŞLER...

Ali Şansalan ve Arda Kardeşler de dünkü seminerde yoktu. Peki, bu iki hakeme hafta sonu nasıl maç vereceksiniz? Ali Şansalan, eşinin Covid testi pozitif çıktığı için seminere gelemedi. Arda Kardeşler ise Bosna-Hersek'te turnuvadaydı. Bunlar seminere katılmadan maç alabilecekler mi? MHK, hakemleri âdeta fişliyor. Sistem içindeki hakemlerin yüzlerine görüşlerinin kayıt altına alınacakları söyleniyor. MHK diyor ki; "Benim istediğim gibi maç yöneteceksiniz." Bunu Türkçesi, maç sayısı, yaş, kriter, performans sökmez. Güçlere teslim olacaksınız.

ALKOL SINIRI AŞILDI MI?

1) Cumartesini pazara bağlayan gece Antalya'daki seminerde diskoda MHK üyeleri bazı hakemler alkol sınırını aştı mı?

2) Hakemlere derste; "Arkadaş sarhoştu. Zor günler geçiriyoruz. Sizin de zorlu maçlarınız olacak. Deşarj olun" dendi mi? Yoksa tek tek yazayım mı?

TFF ARTIK DURAMAZ

Tarihte eşi görülmedik şekilde içinde en üst düzey hakemlerin de olduğu 13 Süper Lig hakeminin sezon ortasında klasman dışında bırakılması Türk futbolunda bomba etkisi yapmıştı. Bütün dünyayı şaşkına döndüren bu 'operasyon' önceki gün Tahkim Kurulunun kararıyla bambaşka bir boyut kazandı. Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü akşamına kadar Tahkim Kurulundan olumsuz bir karar çıkacağını hiç düşünememişti. Hakemlerin başvurusunun "reddedileceğinden" emindi. TFF yönetimi ne olduysa oldu; cumartesi gecesi Tahkim'e baskı yapmaya başladı. Gece geç saatlere (03.00) kadar farklı kanallardan mesajlar verilmeye çalışıldı.

SEMİNER YERİNE DURUŞMAYA

Futbol Federasyonu; Antalya'da yapılan hakem seminerinde bulunması gereken MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu, Tahkim Kurulunun duruşmasına gönderdi. Bu bir ilkti. Ancak Tahkim’e giden hakemler, bu durumdan hoşnut kalmasalar da duruşma başlayınca "İyi ki MHK Başkanı da gelmiş!" yorumlarını yapmaya başladılar. Her hakem, MHK Başkanı'nın yüzüne karşı çok güçlü ve ciddi argümanlarını sıralamaya başladı.

1) MHK, bu kararın başkan dâhil dokuz üyenin online toplantısında alındığını söylüyor. Ancak toplantı tarihli kararlar ıslak imzalı.

2) İki hakem, MHK üyesi olan bölge sorumlularının konudan haberdar olmadığını telefon görüşmelerinin gün ve saatlerini Tahkim'e söylüyor.

3) MHK bu yapılanmanın gençleştirme adına yapıldığını söylese de 44 yaşındaki Volkan Bayarslan'ın hangi kriterlerle içeride kaldığını anlatamadı.

4) Yine hakemlerden biri Tahkim Kuruluna MHK Başkanı'nın kendisine telefonda sözlü hakaretini anlatarak yüzleşme imkânı buldu.

5) Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır için MHK Başkanı'nın "Yaşlarından dolayı klasman dışı kaldıkları" iddiası dikkati çekerken; hakemler "dünyada büyük turnuvalarda finalleri yöneten hakemlerin 47'li yaşlarda olduğunu" örneklerle anlattılar.

6) Çok sayıda hakem, MHK Başkanı ve yöneticileriyle aralarında geçen yüz yüze konuşmaları Tahkim Kurulu üyelerine gün, saat, hafta, hangi maç öncesi ve sonrası olduğunu anlattılar.

7) MHK Başkanı, duruşmadan sonra 2 saat, binadan ayrılmadı. Çok sayıda telefon görüşmesi yaparak, bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Tutanakları imzalamayı geciktirdi.

8) Önce gizlilik kararı isteyen hakemler daha sonra bundan vazgeçtiler.

TAHKİM'DEKİ 5/2'NİN DAĞILIMI

Reddedenler

1) Eyüp Kul

2) Hüseyin Haluk Sonsuz

Kabul edenler

1) Murat Balcı

2) Emine Yazıcıoğlu

3) Osman Baturhan Dursun

4) Murat Erbilen

5) Abdürrahim Güneşdoğdu

KİMSE BEKLEMİYORDU

Eski bir Tahkim Kurulu üyesiyle hafta içinde görüştüm. Düşüncesini sordum, "Ömer Bey, hakemler 7-0 kaybeder. Hiç ümitlenmesinler. MHK'nın dediği olur" dedi. Karar açıklandıktan sonra bana şu mesajı attı; "Karara çok şaşırdım. Doğru karar. Tahkim şaşırttı. Bakalım istifa gelecek mi?"

KARARIN SONUÇLARI

1) Artık "lig tescil edilir edilmez" tartışmaları sona ermiştir.

2) Trabzonspor'un şampiyonluğuna hiç kimse leke süremez.

3) Tahkim, yapılan klasmanı hukuksuz bulurken, "TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına" diyor. Bu da Federasyon'un durumunu çok tartışılır hâle getirmiştir.

4) MHK gitmezse her kararı tartışmalı olacaktır. Yapacakları hakem tayinleri, hakem kararları; "talimatlara aykırı hareket ettikleri tescillenmiş" bir kurul olarak göreve devam etmeleri kabul görmeyecektir.

Tahkim Kurulu, hakemlerin görevine son veren MHK'yı haksız buldu Kurul, dünkü kritik toplantıda 5'e 2 hakemler lehine karar verdi. Görevlerine son verilen bütün isimler haklarını geri kazandı. Şimdi MHK'nın istifa edip etmeyeceği merak konusu.

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.