Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

1- FUTBOLUN TARİHİ ÇÖKÜŞÜ

“Gelecek yılların takımı kuruluyor” denilerek başlanılan sezonda yaşanan büyük hayal kırıklığı Avrupa’daki başarıya rağmen giderilemedi. “Mayıslar bizim” sözünü slogan edinen Galatasaray martta bütün kulvarlarda hedefsiz kaldı.

2- 100 MİLYON DOLARLIK STAT SPONSORLUĞU

Burak Elmas yönetiminin bu vaadi gerçekleşmedi. Adı geçen büyük markalarla anlaşılamazken yardıma koşan Nef’in 5+5 yıllık toplam 725 milyon TL’lik imzası beklentilerin çok altında kaldı.

3- FATİH TERİM'İN GÖNDERİLİŞ ŞEKLİ

‘Ben olduğum sürece Fatih Terim olacak’ diyen Elmas, Avrupa’da gruptan lider çıkılmasına rağmen Fatih Hoca görevdeyken Domenec Torrent ile görüşüp anlaştı. Bu durum, Işıtan Gün’ün “Başkan’ın emriyle görüştüm” demeciyle ortaya çıktı. Ardından da bir bakıma Elmas’a seçim kazandıran Fatih Terim’le yollar ayrıldı.

4- YURT DIŞINDAN PİLOT TAKIM SÖZÜ TUTULMADI

Burak Elmas, hem futbolcu yetiştirmek hem de eldeki oyuncuları değerlendirmek amacıyla yurt dışından pilot takım alınacağını söyledi. Hatta “Salzburg, Liepzig gibi olacağız” örneklerinden sonra alt ligde küme düşen Niğde Anadolu FK alındı. Şu ana kadar da kulüp logosunun değiştirilmesinin öteye ciddi bir adım atılmadı.

5- 40 MİLYON AVROLUK KASA KOLAYLIĞI

Bu söz, vaatten öteye geçemedi. Elmas yönetiminin bu önemli iddiasına karşılık sıkışıklık zamanında sadece 20 milyon TL’lik kasa kolaylığı sağlayabildiği biliniyor.

6- GÜN'ÜN GÜN IŞIĞINA ÇIKAN TWEETLERİ

Burak Elmas’ın sağ kolu olan yöneticinin özellikle kadınlara yönelik hakaret içeren paylaşımları ortalığa döküldü. Bu paylaşımların infiale yol açmasından sonra Gün, istifa edip Elmas’ın elini rahatlatmadı. Başkan Elmas da Gün’ün arkasında durarak tepki topladı.

7- GALATASARAY'A FENERBAHÇELİ DANIŞMAN

Kulübe profesyonel üst düzey yönetici seçilirken gerekli araştırma yapılmadı. Danışman sıfatını taşıyan Fenerbahçeli isimlerin olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerden olan Ahmet Kasım Han’ın Elmas’ın başdanışmanı yapılması da camiayı karıştırdı.

8- YÖNETİMDE KAOS; ÜNLÜ VE EPÖZDEMİR İSTİFALARI

Genel Sekreter Köksal Ünlü ile Ahmet Kasım Han’ın yönetim kurulu toplantısı sonrası kavgaya varan bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Bu olayın ardından Ünlü istifa etti. Derbi mağlubiyeti sonrasında ise kulüp sözcüsü Remzi Sanver ile Rezan Epözdemir arasında polemik yaşandı. Sanver’in “Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı” sözlerine Epözdemir “Bu söyleme katılmıyorum, hakem hataları sonuca etki etti” cevabını verdi. Başkan Elmas, Sanver’den yana tavır takınınca Epözdemir de bıraktı.

9- GEDSON'UN BEŞİKTAŞ'A KAPTIRILMASI

Galatasaray’ın ara transferde listesindeki ilk isim Gedson Fernandes’ti. Sarı kırmızılı yönetim bir türlü Portekizli oyuncunun işini bitiremedi. Bunu fırsat bilen Beşiktaş, Benfica ile anlaşıp transferi gerçekleştirdi, üstüne bir de sarı kırmızılı kulübün gerginlik yaşadığı Ç. Rizespor’a kiraladı. Gedson’un yerine ‘Daha iyisi’ denilerek alınan Pulgar ise maçları kulübeden seyrediyor.

Burak Elmas kararını belli etti: Seçime gitmeyeceğim Galatasaray'da camianın ağır topları Metin Öztürk ve Hayri Kozak yönetimi ibra etmeyeceklerini açıklasa da Başkan Burak Elmas, "Üyelerin aklı selimine güveniyorum" dedi.

Burak Elmas'ın zor haftası Glatasaray'da bugün Divan Kurulu, cumartesi günü de kritik Mali Genel Kurul var. Kulislerde Elmas’ın ibra edilmeyeceği konuşuluyor. Bu durumda seçim görünecek..