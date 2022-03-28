Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin ayağını gazdan çekmeye niyeti yok. Göreve geldiği günden beri sarı lacivertlileri, Trabzonspor’la birlikte ligin en çok puan toplayan iki takımından birisi yapan teknik direktör İsmail Kartal, Konya galibiyetiyle çıtayı yükseltti. Kupa ve Avrupa’dan elendikten sonra lig ikinciliği hedefine odaklanan Kartal, bunu kalan 8 haftada puan kaybetmeden başarmak istiyor. Kısa sürede kemik kadroyu oluşturan, tribünlerin hasret kaldığı mücadeleyi sahaya yansıtarak skor alan Kartal, Alanya maçıyla başlayan galibiyet serisini 10’a tamamlayarak camiaya moralli bir kapanış sunmayı arzuluyor.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

Disiplinden taviz vermeyen İsmail Kartal’ın forma adaletinin oyuncu performanslarına olumlu yansıması, tecrübeli hocanın inancını ve iddiasını artırıyor. Ancak, milli oyuncular ve sakatlar Kayseri maçı öncesi sarı lacivertlileri zorluyor. Teknik heyet planladığı taktik çalışmaları yaptıramıyor. Buna rağmen moraller yerinde. Kayseri ve Galatasaray maçlarını kazanmaları halinde önlerinin açık olduğunu söyleyen İsmail Kartal oyuncularına, “Rakiplerin ne yaptığına, rakibin kim olduğuna bakmadan kendi oyunumuzu oynayacağız. Fenerbahçe’ye yakışanı yapacağız. Başarılı olacağız” sözleriyle moral aşıladı.

SZALAI BİLENİYOR

Konya maçında sakatlanan ve G.Saray derbisine yetiştirilmeye çalışılan F.Bahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai, "Doktorlar sakatlığımın çok ciddi olmadığını söyledi. Tedavi için iki hafta gerekiyordu şu an bir haftası geçti. Olabildiğince erken dönmek istiyorum. Takım çok çalışıyor, iyi sonuçlar geliyor. Ligi en iyi yerde bitireceğiz" açıklaması yaptı. Bu arada takımda Ferdi'nin de Kayseri maçına yetişmesi bekleniyor.

BERKE YİNE GİDİYOR

Fenerbahçe’nin sezon sonunda yolları ayırma kararı aldığı Berke Özer, Westerlo yolcusu. Sürekli oynayabileceği bir takımda olmak isteyen genç eldiven, kiralık olarak iki sezon formasını giydiği Belçika ekibine geri dönmek istiyor. Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın 2. başkanlığını yaptığı Westerlo, 2 Nisan’da oynayacağı Lommel maçını kazanması hâlinde en üst lige yükselecek.

Rıza Çalımbay açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli taraftarlar adeta çıldırdı Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın açıklarımı gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, Mert Hakan’ın Fenerbahçe yerine Galatasaray’da oynaması halinde daha başarılı olacağını söyledi. Emre Belözoğlu hakkında da açıklamalarda bulunan Çalımbay, Fenerbahçe’nin eski oyuncusuna nasıl şans vermediğini anlamadığını belirtti. Rıza Çalımbay’ın bu açıklamaları ise Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.