Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası maçları kapsamında deplasmanda Portekiz'le bir araya gelen ve 3-1 mağlup biten maçta, penaltı vuruşunu kaçıran Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bıraktığını açıklamıştı. Yılmaz'ın ardından yeni kaptanın kim olacağı merak edilirken, belirsizlik son buldu. Burak Yılmaz sonrası A Milli Takım'ın yeni kaptanı Hakan Çalhanoğlu oldu.

Çalhanoğlu, " İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez." sözleriyle eski kaptanına destek verdi.

"GÖREV ARTIK BENİM ÜSTÜMDE"

A Milli Futbol Takımı ile İtalya milli takımı arasında oynanacak özel karşılaşma öncesinde, A Milli Futbol Takımının teknik direktörü Stefan Kuntz (sağda) ve takım futbolcusu Hakan Çalhanoğlu (solda) karşılaşmanın oynanacağı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasıyla kaptanlığa yükselmesi hakkında açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. 2013'ten beri bu takımdayım. Zaman çabuk geçiyor. Emre ağabey, Arda ağabey ve son olarak Burak ağabeyin taşıdığı görev artık benim üstümde. Konya halkı bize hep iyi gelmiştir. Fransa ve İzlanda gibi önemli zaferler elde etmiştik. İnşallah yarın da iyi bir maç sergileriz." dedi.

"BURAK AĞABEY BU TAKIM İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERDİ"

Portekiz maçı sonrası yaşanan üzüntüyü anlatan Milli futbolcu, "Portekiz maçından sonra herkes çok üzgündü. İnanın Burak ağabeyin üzüntüsünü kimse hissedemez. Biz takım olarak onu ayağa kaldırmaya çalıştık. Bu takım için çok hizmet gösterdi ve bizi her zaman sahiplendi. Hiçbir zaman buraya gelmemek için bahane bulmadı. Ona teşekkür ediyorum. Benim için çok yürekli bir insan." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor Burak Yılmaz'ın Lille dönemi sona eriyor. Fransız ekibi, Burak Yılmaz ile kesin olarak ayrılık kararı aldı. Süper Lig'e dönmesi beklenen Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor ve Beşiktaş ile görüştüğü iddia ediliyor.

Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırma nedeni belli oldu Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta, penaltı vuruşunu kaçırmasının sebebini açıklayan TFF Başkanı Nihat Özdemir, zeminde yaşanan sıkıntıdan ötürü golün kaçtığını belirtti.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı! Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a tam destek 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise gözyaşlarına boğulmuştu. Maçtan sonra açıklama yapan Yılmaz, A Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamaların ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kaptana destek verdi.

Ronaldo’dan olay hareket! Burak Yılmaz’ın dikkatini işte böyle dağıttı A Milli Takım dün akşam Portekiz’e 3-1 kaybederek 2022 Dünya Kupası’na veda etti. Kritik karşılaşmada Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı ise gündem oldu. Penaltı tüm Türkiye tarafından tartışma konusu olurken, Ronaldo’nun penaltıdaki hareketi olay oldu. Dünya starının, kalecine verdiği taktikle Burak’ın dikkatini dağıttı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.