Türkiye Gazetesi

Bugün İtalya ile hazırlık maçı yapacak olan A Millî Takım'ın teknik patronu Stefan Kuntz dün bir basın toplantısı yaptı. Alman çalıştırıcı bir basın mensubunun, "Konya'dan Soner Dikmen'i niye kadroya çağırmadınız?" sorusuna sinirli şekilde, "Kimin yerine alacaktım" karşılığını verirken, "Berkan" cevabını aldı. Kuntz, "Berkan Avrupa'da maçlar oynadı, tecrübe edindi ve sol ayaklı. Millî takım antrenörüyüm, Türkiye'nin iyiliği için performanslarına göre en iyi oyuncuları seçerim, kulüplerin iyiliği için oyuncu seçmek zorunda değilim" sözlerini kullandı.

ÜÇ OYUNCU ÇIKARILDI

Üçlü sistem oynamaya devam edeceklerini belirten Kuntz, "Çağlar İngiltere'de, Merih İtalya'da ve Ozan Kabak'ta takımında bu taktikle oynuyor. Oyuncularımla yaptığım görüşmenin ardından, onların da uygun bulduğu, hoşuna giden sistem bu" vurgusunda bulunurken, "Ama böylesi değişiklik yaptıktan sonra tabii ki biraz zaman lazım oturtmak için" eklemesi yaptı. Bu arada A Millî Takım'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: YENİ SİSTEMDEN MEMNUNUM

Burak Yılmaz'ın millî takımı bırakması sonrası yeni kaptan olan Hakan Çalhanoğlu, "Şimdi sorumluluğum daha da arttı, bunun farkındayım. İtalya önünde iyi bir futbol oynayacağız. Üçlü sistemden ben memnunum. Artık Avrupa üçlü oynuyor" açıklaması yaptı.

MANCINI DEVAM EDİYOR

İtalya’da ile EURO 2020’de şampiyonluk yaşadıktan sonra Dünya Kupası yolunda hayal kırıklığı yaşayan Roberto Mancini göreve devam edeceğinin sinyalini verdi. Türkiye maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini “Başkan Gravina ile aynı çizgideyiz. Türkiye maçından sonra gelecekte daha iyi hâle getirebileceğimiz şeyleri görüşeceğiz” dedi.

İTALYA MORAL OLSUN

Dünya Kupası yolunda play-off yarı finallerinin kaybeden iki takımı Türkiye ile İtalya bu akşam hazırlık maçında Konya'da karşı karşıya gelecek. Ay yıldızı ekip, hocası Mancini'nin tartışıldığı güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Geride kalan 14 maçta Türkiye, İtalya’ya karşı 10 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

ROMA'DA DAĞILMIŞTIK

Türkiye, EURO 2020’nin açılış maçında Roma’da oynanan maçta şampiyonaya İtalya yenilgisiyle başlamış, Bakü’deki iki maçı da kaybederek turnuvanın en kötüsü olmuştu. Şenol Güneş, İtalya maçı sonrasında “Ben böyle bir ısınma görmedim. İtalya biçim maç tempomuzdan daha iyisini ısınırken gösterdi” demişti.

Tüm Türkiye çıldırdı! Kuntz A Milli Takımı varlık içinde yokluk çektirdi Dün akşam A Milli Takım Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle elenen milli takımda Stefan Kuntz'un tercihleri herkesi çıldırttı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, elindeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Onun yerine Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendirdi. Alman hocanın bu hamlesine ise tepkiler üst üste geldi.