Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Burak Elmas yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin ardından Galatasaray’da seçim süreci başladı. Adaylar da hazırlıklarını yaparken, dokuz ayönce yapılan seçimlerde başkanlığa talip olan Metin Öztürk yine iddialı açıklamalarda bulundu. Burak Elmas’ın konuyu mahkemeye taşımayıp, seçim kararı almasını çok şık bir hareket olarak yorumlayan Öztürk, “Seçimi kazanırsak taraftarlar şimdiden bayrakları hazırlasın” ifadelerini kullandı.

BAŞARAMAZSAM GİDERİM

Öztürk “Seçime katılan adaylardan aynı ekip ve listeyle devam eden sadece biz varız. Ben ve ekibim üç seneyi aşan ha- zırlığı altı ay sonra gönderilmek için yapmadık. Galatasaray kadar demokratik bir camia bence değil Türkiye’de, dünyada yok. Başarısız olan bir ekibi altı ayda gönderdiler. Yarın biz başarısız olursak, bizi de gönderecekler. Faruk Süren Başkan’ımızın dediği gibi ‘Galatasaray üçüncüyse sonuncudur’ diye. Buna aynen katılıyorum” dedi.

PROJELERİMİZ HAZIR

Bu sezonki başarısızlığı sadece yönetime yıkmanın da haksızlık olacağını belirten Öztürk “Federasyon var, hakemler var, şansızlık var, sakatlık var... Ben yönetimin avukatı değilim, zaten onları ibra etmemişim. Seçimi biz kazanırsak, taraftarlar bayraklarını şimdiden hazırlasın. Önümüzdeki sezonun en ciddi şampiyonluk adayı Galatasaray’dır. Bizim en güvendiğimiz şey projelerimiz. Hiç merak etmesinler, önümüzdeki sene harika bir sezon geçirecekler” diye konuştu.

GÜN'E İHRAÇ İSTENİYOR

Bural Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden biri olarak Işıtan Gün'ü savunması gösteriliyor. Gün'ün kadınlara yönelik çirkin paylaşımlarından dolayı birçok üyenin imza toplamaya başladığı ve kulüpten ihracı istemiyle Disiplin Kuruluna vermeye hazırlandıkları öğrenildi.

HAMAMCIOĞLU HENÜZ ERKEN DEDİ

Seçimlerde Burak Elmas'a 41 oyla başkanlık yarışını kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun tekrar adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Hamamcıoğlu, "Tekrar aday olma konusunu ekibimle değerlendireceğim. Seçim tarihi bile belli değilken bunları konuşmak için henüz erken" diyerek kesin kararını henüz vermediğini açıkladı.

BÜYÜK GÜN 30 NİSAN

Mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas, seçim kararı almıştı. Görevde kaldıkları son dakikaya kadar kulübün daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Elmas, yönetim kurulundaki arkadaşlarına işlerin aksamaması gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda Elmas yönetimi, seçim tarihini de dün resmî olarak duyurdu.

TERİM'LE AYNI 'TEŞEKKÜR'

30 Nisan 2022 Cumartesi günü Galatasaray Lisesinde saat 10.00’da başlayacak seçimde kulüp başkanının yanı sıra, yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurulu da seçilecek. Bu arada sarı kırmızılı taraftarlar, Terim’in ayrılığı sonrası kulübün resmî sitesinden tek kelimeyle ‘Teşekkürler’ yazılı mesajın benzerini Burak Elmas için yaptı. Bu mesaj çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu Galatasaray Spor Kulübü’nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan'da yapılacağı açıklandı.

Metin Öztürk resmen Galatasaray’a başkan adayı! Tek başına göğüsleyecek Galatasaray’da Burak Elmas’ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından yeniden seçim kararı alındı. Alınan seçim kararının ardından kafalarda hangi isimlerin aday olacağı merak edildi. Burak Elmas ile birlikte seçim yarışına giren Metin Öztürk, canlı yayında başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Öztürk kimseyle birleşmeyeceğini belirterek, "Kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak hazırım" ifadelerini kullandı.