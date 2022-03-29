Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezona yeni hocayla girmeye hazırlanan Fenerbahçe’de bütün işaretler Joachim Löw’ü gösteriyor. Başkan Ali Koç’un Alman hocayla yaptığı görüşmelerin ardından, dernek yöneticileriyle gerçekleşen buluşmadaki açıklamaları beklentiyi artırmış, geri sayım başlamıştı. Ancak, Bielsa’dan Pereira’ya kayan ibre, Löw’den farklı isimlere de yönelebilir. Prensip anlaşmasına rağmen her iki tarafında tereddütleri olduğu belirtiliyor.

KARTAL UÇUYOR

Almanya’dan gelen haberler Löw’ün Almanya, İngiltere ve İspanya’dan cazip bir teklif beklentisi olduğu yönünde. Fenerbahçe’nin ise başka hocalarla da görüştüğü iddia ediliyor. Ali Koç’un bir hayal kırıklığı daha yaşamamak için bütün ihtimalleri en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiği belirtiliyor. Bu arada 2,1 puan ortalaması yakalayan, İsmail Kartal bu formunu sürdürürse, hoca konusundaki arayışların tamamı durdurulabilir.

BÜYÜK KAPTAN ARAMIZDAN AYRILDI

F.Bahçe ve Türk futbolunun en büyük isimlerinden olan Naci Erdem’i (90) kaybettik. Karagümrük’te başladığı futbol hayatında 1953-1963 yılları arasında Fenerbahçe

forması giyen, Lefterli dönemin ‘Büyük Kaptan’ lakaplı oyuncusu Naci Erdem, bugün Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Fenerbahçe'de hoca arayışlarında oklar Löw'e döndü Lucescu’ya sıcak bakılmadığı, Roger Schmidt ve Jorge Jesus isimlerinin listede tutulduğu F.Bahçe’de Başkan Ali Koç, projeler ve para konusunda Löw’de sona çok yaklaştı