Türkiye Gazetesi

Lig’deki performansıyla alkış toplayan Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fransa Ligue 1 ekibi Nice’in radarına girmiş durumda. Beşiktaş’a teklifte bulunan Fransız ekibi, yönetimle görüşmelerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ’IN İKİNCİ KEZ KAPISINI ÇALIYORLAR

Akşam'ın haberine göre, Fransa ekiplerinden Nice’in geçtiğimiz aylarda Beşiktaş’ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na 7 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Siyah-Beyazlı yönetiminin verilen rakamdan memnun olmadığı belirtilmişti. Ersin için tekrardan Beşiktaş’ın kapısını çalan Fransız ekibi, 13 milyon euroyu gözden çıkardı.

TARİHE GEÇECEK

Ersin Destanoğlu’nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakamla gerçeklemesi durumunda genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

Cenk Tosun: 22 milyon euro

Demba Ba: 13 milyon euro

John Carew: 7,6 milyon euro

Jose Sosa: 7,5 milyon euro

Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

Ismael, Beşiktaş'taki mesaisine hızlı başladı: Dersimiz hücum Oyuncularını idmandan 3 saat önce tesislerde toplayan Kartal'ın yeni teknik patronu, taktik planlarını sabah 8’de videolu olarak anlattı.

Beşiktaş’ın Ismael kararından sonra İbrahim Üzülmez’den dikkat çeken paylaşım İsmi Beşiktaş’la anılan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'ı getirmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Beşiktaş taraftarına teşekkür eden Üzülmez, isminin Siyah-beyazlı ekiple anılmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael: 3-4-3’ün ustasıyım Taraftarların ‘Terminatör’ lakabını taktığı Fransız teknik adam, “Siyahla beyazı bugünden itibaren kanımda hissetmeye başladım. 3-4-3’te uzmanlaştım” dedi