Türkiye Gazetesi

Belçika ekibi Cercle Brugge'de alt yapıda yetişen ve 2014 yılında a takıma yükselen 28 yaşındaki Miguel Van Damme, hayatını kaybetti. Gelen acı haberle futbol camiası yasa boğulurken, Cercle Brugge’den paylaşım geldi. Başarılı kaleci 6 yıldır lösemi ile savaşıyordu.

6 YILDIR LÖSEMİ İLE SAVAŞIYORDU

3. kez yakalandığı lösemi ile 6 yıldır savaş veren 28 yaşındaki Van Damme, hayatını kaybetti. Cercle Brugge tarafından yapılan paylaşım ile acı haber duyulurken, oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşu planlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklama.

“HİSSETTİKLERİMİZ ANLATMAYA YETMEZ”

Kulüpten yapılan açıklamada, “İşlerin bir süredir iyi gitmediğini bilsek de hissettiklerimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Cercle Brugge'ün yaklaşık 123 yıllık tarihinde son derece zor bir gün" ifadeleri kullanıldı.

YEŞİL SAHALARA SON ÇIKIŞI OLDU

28 yaşındaki kaleci, Ağustos ayında eşiyle birlikte maça gelerek tribünlerden destek mesajı almıştı. Van Damme ve eşi gözyaşlarıyla tribünlere karşılık vermişti. O veda ise Damme'ın yeşil zemine çıktığı son gün oldu.

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