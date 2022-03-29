Türkiye Gazetesi

Beşiktaş kritik Trabzonspor maçı hazırlıklarına şimdiden başladı. 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor’la karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar, taraftarın heyecanını yükseltmek için Vodafone Park'ta antrenman yapma kararı aldı. Alınan karar sonrası bir sürpriz karar daha alan yönetim, antrenman biletlerinin 1 liradan satışa çıkarılacağını duyurdu.

BİLETLER 1 TL’DEN SATILACAK

Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trabzonspor ile oynayacağımız maçın hazırlıkları kapsamında, 1 Nisan Cuma günü saat 18.15'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık olarak antrenman gerçekleştirecek. Antrenman biletleri, bugün 1 TL bedelle satışa sunulacak" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.

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