Türkiye Gazetesi

Türkiye futbolunda son döneme damga vuran hakem kararları sonrası çözüme dair adımlar atılmaya çalışılırken, Manchester United'ın Alman teknik direktörü Ralf Rangnick'ten ilginç bir öneri geldi. Rangnick, hakemlerin futbolcuları daha yakından tanımaları ve iletişim kurmaları için onlarla antrenman yapmaları gerektiğini söylerken, bu öneri sosyal medyada gündem oldu.

"HAKEMLER VE FUTBOLCULAR BİRLİKTE ANTRENMAN YAPSIN"

Daily Mail'in aktardığına göre, Rangnick, Premier Lig menajerleri ve hakem başkanı Mike Riley ile yapılan son toplantıda hakemlerin, oyuncuları daha yakından tanımaları ve iletişim kurmaları için takımlarla birlikte antrenman yapma fikrini öne sürdü. Buna karşın sosyal medyada futbolseverler, bu fikrin hayata geçerek ülkemizde uygulanması durumunda zaten an itibarıyla tartışma konusu olan hakemlerin, bir daha gündemden hiç düşmeyeceğini ifade etti.

VAR HAKEMLERİ ENDİŞESİ

Alman menajerin bu fikri toplantıda bulunan diğer takım yöneticileri tarafından da desteklendi. Öte yandan toplantıda Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Dean Smith, Frank Lampard ve Graham Potter ise VAR hakemleri için endişelerini de dile getirdiler. 5 teknik adam, VAR hakemlerinin yoğun bir eğitimden geçerek, sistemi doğru kullanmaları gerektiğini söylediler. 5 antrenör, VAR'daki 'açık ve bariz' terminolojisinin pozisyonlarda yardımcı olmadığını ve gözden geçirilmesini gerektiğini istediler.

YARDIMCI HAKEMLERE BÜYÜK ELEŞTİRİ

Öte yandan kulüp menajerleri toplantıda, ofsayt pozisyonlarında yardımcı hakemlerin bayraklarını geç kaldırmadaki tartışmalarla ilgili açıklama istedi. Hakem şefi Riley bu tip pozisyonları azaltmak istediklerini söyledi. Dean Smith ve Frank Lampard, maçlardan sonra 30 dakika içerisinde hakemlerle konuşmak istediklerini, Mike Riley ise bunun kovid sonrası normale dönüşte eski haline getirileceğini belirtti.

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