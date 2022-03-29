Türkiye Gazetesi

Geçen mayıs ayında vefat eden Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) eski başkanlarından Max Mosley'in ölüm nedeninin intihar olduğu açıklandı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonunun (FIA) eski başkanlarından Max Mosley, geçen yıl mayıs ayında hayatını kaybetti. Mosley'in ölüm sebebi İngiltere'deki Westminster Mahkemesi tarafından ortaya çıkarıldı.

81 yaşındaki Max Mosley, uzun zamandır kanser tedavisi gördüğü ve hastalığının ölümcül düzeyde olduğunu öğrendikten sonra kendisini vurduğu ifade edildi. Mahkeme, Mosley'nin karısıyla son bir yemek yediğini ve bir intihar notu yazdığını duyurdu.

Kariyerinin ilk yıllarında yarış otomobili sürücüsü ve avukatlık yapan Mosley, 1993 yılında FIA başkanlığına getirildi. Formula 1'in o dönemki patronu Ecclestone ile 50 yılın üzerinde dostluğu bulunan Mosley, otomobil yarışlarının gelişmesi için çalıştı. F1'in uluslararası ölçekte tanınması ve popülerleşmesi için önemli katkılarda bulundu.

Formula 1'in efsane pilotlarından Ayrton Senna'nın 1994'te yarış sırasında ölümünün ardından organizasyonda güvenlik önlemlerinin artırılmasında önemli rol oynadı. Mosley, özel hayatında yaşadığı problemler gündeme gelmiş ve 2009'da FIA'daki görevini bırakmıştı.

Max Mosley hayatını kaybetti (Max Mosley kimdir, ne iş yapar) Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu'na (FIA) 16 sene başkanlık yapan Max Mosley, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Formula 1'de yeni kral Verstappen Red Bull-Honda'nın 24 yaşındaki pilotu, aynı puanla startı verdiği Hamilton'u son turda geçti ve unutulmaz bir finiş gördü.

Cem Bölükbaşı Formula 1'e göz kırptı: Espor'dan pistlere Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri olarak, F1 pilotu olma yolundan kritik bir virajı atladı.