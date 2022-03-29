Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımız, hazırlık maçında son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan A Milli Takım'ın gollerini 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun kaydetti. İtalya'nın golleri ise 35. dakikada Bryan Cristante, 39. dakikada ve 70. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

KUNTZ'TAN 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, son oynanan Portekiz karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.Ay-yıldızlı ekibin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde son oynadığı Portekiz maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Altay Bayındır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı. Kuntz, İtalya karşısına; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı. Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Almanya doğumlu oyuncu Salih Özcan aday kadroya dahil edildi. Salih, 62. dakikada Dorukhan'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

A MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK

A Milli Takım'da Ozak Kabak, 9. dakikada sakatlandı ve kenara geldi. Ozan'ın yerine ise Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

Milli Takım'da 3 isim kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da 3 futbolcu, İtalya karşılaşması öncesi kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından yeni kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.