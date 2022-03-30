Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

2022 Dünya Kupası'na gitme yolunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ve gözünü önümüzdeki turnuvalara çeviren iki takımın buluştuğu dostluk maçında İtalya, A Millî Futbol Takım'ımızı 3-2'lik skorla mağlup etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın yıldızı Sassuolo'nun bu sezon Serie A'da şans bulduğu 28 maçta 9 gol atan genç oyuncusu Giacomo Raspadori oldu.

YEDEK AĞIRLIKLI

İki takımın da play off mücadelesinde ilk 11'de yer vermediği çok sayıda isme şans tanıdığı 90 dakikada gol perdesi henüz 4. dakikada açıldı. Bu sezon Marsilya formasıyla harika bir dönem geçiren Cengiz Ünder ceza sahasında girdikten sonra çaprazdan yaptığı vuruşla ay yıldızlı takımımızı öne geçirdi: 1-0. 35'te kullanılan duran topta Bryan Cristane kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 1-1.

ALTAY'IN HATASI

Bu golün dört dakika sonrasında Altay'ın hatalı pasının ardından topu önünde bulan Raspadori takımını öne geçirdi: 2-1. İlk yarının sonunda Hakan Çalhanoğlu'nun nefis şutunu eski takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma kornere çeldi. İki takımın atak futbolu ikinci yarıda da sürerken 69'da Raspadori ceza sahası içinde farkı ikiye çıkardı: 3-1. Maçın skorunu 83'te Serdar Dursun söyledi: 3-2

DERSLER ÇIKARIYORUZ

Yine üçlü defansla çıktığı maçın ardından konuşan millî takımın çalıştırıcısı Stefan Kuntz, "İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız karşılaşmalar oldu. Bu iki maça dair analizlerimizi yapacağız" derken, "Pas kalitemiz gelişmeli. Mağlubiyetin sebebi sistem problemi değil. Donnarumma kalesinde devleşti. Üç net golü önledi. Maçın skoru farklı olabilirdi. Konya taraftarına teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem destek verdiler" sözlerini kullandı.

SALİH SİFTAH YAPTI

Millî takımı seçen gurbetçi futbolcu Salih Özcan ikinci yarıda süre alıp tekniği ve sakinliğiyle olumlu görüntüler verdi. Genç oyuncu, "İlk maçımdı, sabırsızlıkla bekledim. Kazanarak başlamak isterdim ama kısmet değilmiş" sözlerini kullandı.

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