Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Mesut Özil ve Ozan Tufan için umut ışığı doğdu. Konyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan iki yıldız isim hiç maç kaçırmadan geri dönebilir. Özel işleri sebebiyle İngiltere’de olan Başkan Ali Koç, döner dönmez konuyu masaya yatıracak. Önce teknik direktör İsmail Kartal’ın görüşünü alacak olan Koç, sonrasında oyuncularla da görüşerek savunma isteyecek. Yönetim kurulunda değerlendirilecek süreç sonunda hem Mesut’un hem de Ozan’ın özür dilemeleri hâlinde affedilmeleri bekleniyor.

OYUNCULAR SESSİZ

Tabii burada İsmail Kartal’ın tavrı da kritik rol oynayacak. Yönetim, Kartal’ın safında ve tecrübeli teknik adamın ikna olması hâlinde kararın değişmesi mümkün görünmüyor. Mesut ve Ozan cephesinde ise sessizlik hâkim. Yapılan bilgilendirmede “Tedbiren kadro dışı kaldıkları” tebliğ edilen iki yıldız da idari izinli sayılırken kendilerine herhangi bir çalışma programı verilmedi. Buna rağmen Mesut ve Ozan fiziksel olarak takımdan geri kalmamak için özel antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

GELEN ÇOK GİDEN YOK

Berke ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe’nin bu pozisyon için düşündüğü isimlerin ikisi de Türk. Sarı lacivertliler daha önce anlaştıkları ancak kulübünü ikna edemedikleri Sinan Bolat ile altyapısından çıkan Kasımpaşalı Ertuğrul arasında bir tercih yapacak.

Mesut Özil'in yeni adresini Alman basını duyurdu: Masal sona eriyor Alman Bild gazetesi, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil hakkında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Haberde, sarı lacivertli takımdan ayrılmaya karar veren Özil'in ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi.

Mesut Özil paylaştı, taraftar yorum yağdırdı! Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakılan yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özil'in paylaşımı kısa süre içerisinde 30 bin beğeniyi aşarken, taraftar adeta yorum yağmuruna tuttu.