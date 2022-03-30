Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana hırsı ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Josef de Souza'ya talip çıktı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen teknik direktörü Vitor Pereira, 33 yaşındaki oyuncuyu takımında istiyor. Daha önce iki farklı takımda birlikte çalıştığı Brezilyalı oyuncuyla telefonda görüşen Pereira, ilk etapta istediği cevabı alamadı. Josef de Souza, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.

SEZON SONU YENİDEN

Yine de pes etmeyen Pereira, Beşiktaş’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralanması için Corinthians’ın yöneticilerine baskı yapıyor. Brezilya’dan gelen bu ısrarlı ilgiye rağmen siyah beyazlı yönetim transfere karşı... Corinthians’tan gelecek yüksek kiralama ücreti durumunda bile Josef’in gönderilmesine sıcak bakılmıyor. Teknik direktör Valerien Ismael’in de bu zamana kadar izlediği maçlarda en çok beğendiği isimler arasında bulunan Josef için Corinthians’ın sezon sonunda masaya oturmak istediği öğrenildi.

Josef'ten takım arkadaşına övgü: En iyisi Teixeira Transferinde büyük rol oynadığı yıldız oyuncunun birlikte forma terlettiği en iyi 10 numara olduğunu söyleyen Josef “Teixeira, Beşiktaş’ın unutulmazlarından olacak” dedi