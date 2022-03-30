Türkiye Gazetesi

Tecrübeli hoca Yılmaz Vural’ın yeni adresi belli oldu. En son 9 Mayıs 2021’de BB Erzurumspor’u çalıştıran Vural, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Ligi’nde mücadele veren Sakaryaspor’un başına geçiyor.

TRİBÜNDEN KARŞILAŞMAYI TAKİP EDECEK

Yerel basında yer alan haberlere göre, Yılmaz Vural’ın kısa sürede imza atması beklenirken, 69 yaşındaki hocanın bugün saat 14.00'te Sakaryaspor'un Diyarbekirspor ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi.

YÖNETİMLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ

Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Yılmaz Vural ile dün akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Tuncay Şanlı, Yılmaz Vural, Cumhur Genç ve yöneticilerin yer aldığı görüşmede olumlu sonuç çıktı.

LİGDE LİDER DURUMDA

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 31 maç sonunda 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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