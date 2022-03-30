Türkiye Gazetesi

İşte Hasan Sarıçiçek’in TFF’deki depremle ilgili değerlendirmesi:

Burak Akdoğan: TFF'de istifa bekliyor muydunuz, Mehmet Baykan'ın kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Futbolun iyi yönetilmediği aşikar.

MHK, Hakemler, Tahkim Kurulu hatta Milli Takımlar ve de TFF Yönetim Kurulu içindeki bazı seçilmişlerin profesyonel gibi konumlandırılmaları hem etik hem de işleyiş bakımından çok yanlış ve hatalı. TFF gibi ana karar ve futbol politikalarının üretilip, program ve projelendirilerek icra edilmesi gereken son derece önemli bir kurum S.O.S. veriyorsa ve bu bozulmanın önü alınamıyorsa silkenelim kendine gelme çabası kaçınılmazdır.

Burak Akdoğan: Yani?

"Sporun içinden gelmiş, 'yönetim' ve 'kurum' kavramının ne olduğunu gayet iyi bilen Mehmet Baykan gibi deneyimli, dürüst, net, objektif biri tarafından kabul edilebilirliği yoktu. Bu çarpıklığa daha fazla katlanabileceğine ihtimal vermediğim için bir yerlere mesaj vermek adına bu istifayı bekliyordum. Hatta Merhum Mustafa Yılmaz Tokatlı Paşamın cezanesinde de bu ihtimali spordaki bazı dostlarla konuştuk.İlk sinyalin TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'dan gelebileceğini de öngörü olarak paylaştım. Benim bu görüşüme 'Herkes istifa eder o asla' diye itiraz edenler de oldu. Dahası, kısa bir süre sohbet ettiğim TFF Başkanı Nihat Özdemir beyefendinin de bu yaşananlardan ne kadar rahatsız ve huzursuz olduğunu bizzat müşahade ettim."

Burak Akdoğan: Peki daha başka istifalar bekliyor musunuz?

"Koltuk tatlıdır, herkes Baykan'ın gösterdiği duruşu sergileyemez."

Burak Akdoğan: Kulislerde Ali Düşmez beyin de istifası cebinde olduğu ifade ediliyor, buna dersiniz.

"İşte ona güler geçerim adı üstünde Ali DÜŞMEZ!"

Burak Akdoğan: Peki neden bu aşamaya gelindi?

"MHK, elit hakemlerle ilgili bir karar aldı. Karar doğru yanlış, o kararı usül açısından onayladığımı da söyleyemem ama TFF Yönetim Kurulu, kararı onayladı."

Burak Akdoğan: Bu ne demek?

"MHK'nın arkasındayız, demek!" Buna rağmen Tahkim Kurulu, TFF'nin kararını bozup, 'İstifa da yok maç da yok. Ben düdüğümü değil, onurumu geri istiyorum.' diyen hakemleri haklı buldu. Baykan'ın tepkisi buna."

Burak Akdoğan: İyi de, MHK tarafından alınan TFF tarafından onaylanan radikal bir karar kabul edilebilir değilse mağdur olduğunu iddia eden hakemlerin Tahkim'e gitmesi ve o kurumun da bir karar vermesi normal işleyiş değil midir?

"Elbette ama TFF Yönetim Kurulu'nun aralarında FIFA hakemlerinin de bulunduğu hakemleri klasman dışı bırakma teklifi tam da uygulamaya konulmuşken TFF mevzuatlarında yer alan hukuki boyutu hiç konuşulmadan Tahkim Kurulu'nun 5-2 oy çokluğu ile o kararı bozup, TFF'yi taca atmış olmasınadır Baykan'ın asıl tepkisi ve de bu futbol kamuoyuna verilen en güçlü 'Adalet' mesajıdır. Anlayabilene."

Son dakika: TFF'de deprem! Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.

TFF'den 2028 Avrupa Şampiyonası için resmi başvuru TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi.