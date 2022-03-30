Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti. Brezilya basınında yer alan haberlerde Pereira'nın geçmişte hem Porto hem de Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Josef'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti. Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş 'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.

SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA BİTECEK

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı yıldız, iki sezondur büyük özveri ve performans sergilerken taraftarın da sevgilisi haline geldi. Beşiktaş yönetiminin de hem saha içi hem saha dışında profesyonelliği ve takıma katkısından çok memnun olduğu Josef ile yola devam edeceği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun niyeti de Beşiktaş ile 2023'te bitecek olan sözleşmesini artı 1 yıl daha uzatmak. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Josef'in en az iki sezon daha siyah- beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi. Vitor Pereira'nın Josef aşkının hem Beşiktaş nezdinde hem oyuncu nezdinde bir karşılığının bulunmaması transfer ihtimalini ortadan kaldırıyor.

İngiltere’de Vitor Pereira krizi! Dev kulübün taraftarları çileden çıktı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira, İngiltere’de gündem oldu. Sarı-Lacivertli takımla yollarının ayrılmasının ardından Everton’ın başına geçeceği iddia edilen Vitor Pereira, İngiliz taraftar tarafından tepki aldı. Portekizli hocayı istemeyen Everton taraftarları, stat duvarlarına Pereira'yı değil, Lampard'ı istediklerini belirten yazılar yazarak tepkilerini gösterdi.

Vitor Pereira Premier Lig yolunda: Yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok Brezilya ve Portekiz takımıyla anılan Vitor Pereira'nın Premier Lig ekibi Everton ile anlaştığı iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldızdan 'Pereira' resti: O varsa ben yokum Fenerbahçe ile yollarını ayıran Vitor Pereira, henüz bir kulüple anlaşmasa da birçok kulübün kendisiyle ilgilendiği biliniyor. Deneyimli çalıştırıcıyı radarına aldığı iddia edilen Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da ise Vitor Pereira krizi çıktı, dünyaca ünlü futbolcunun rest çektiği iddia edildi.