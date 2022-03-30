Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu tarafından görevden alınan 13 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır’a İsviçre Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir teklif geldi. Gelen teklifle ilgili önemli bilgiler veren eski hakem Deniz Çoban, İsviçre Federasyonu’nun Çakır’a sezon sonuna kadar bizimle maç yönet teklifinde bulunduğunu söyledi.

İşte Deniz Çoban’ın açıklamaları:

“EN BÜYÜK YARAYI CÜNEYT ÇAKIR ALDI”

"8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır'dı.

“İLK HAKEM OLACAKTI”

2022 Dünya Kupası'na katılacak aday hakemler listesinde yer alan ve turnuvaya katılmasına garanti gözüyle bakılan Çakır, 6. kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek ve kırılması zor bir rekorun sahibi olacaktı.

“ÇAKIR DEFTERİ KAPANDI”

Türkiye'de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kuruluna müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulundan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır'la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu. Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Bu bilgiyi uluslararası kaynaklardan doğrulatarak yazdığımı bilmenizi isterim.

Deniz Çoban.

“İSVİÇRE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI”

Ülkemizde Çakır'a yapılan haksızlığı izlemekle yetinen TFF yetkilileri varken, İsviçre Futbol Federasyonu Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolunu açmak için önemli bir adım attı.

“TFF’YE BİLDİRİLDİ”

İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'nde maç yönetmesi için teklif gönderdi.

“ONAY BEKLENİYOR”

Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi'nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası'nda maç yönetme şansını yakalayacak."

TFF hakemleri klasman dışı bıraktı, tahkim bozdu ve istifa geldi! Baykan’dan ‘Adalet’ mesajı Türkiye Futbol Federasyonu’nda adete deprem yaşanıyor. MHK’nin hakemlerle ilgili adlığı karar halen sıcaklığını korurken, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelen son haberde ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı TFF'nin onayladığı kararın Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı. Bizde TFF'deki depremi duayen spor yazarı Hasan Sarıçiçek ile değerlendirdik.

Son dakika: TFF'de deprem! Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK'nin hakemlerle ilgili aldığı kararın TFF Tahkim Kurulu'ndan dönmesi sonrası yaşanan sürecin ardından istifa ettiğini açıkladı.

TFF: Liste dışı kalan hakemler görevlerine dönecek Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig kadrosundan çıkarıldığı açıklanan 10 hakemin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Söz konusu hakemlerin göreve geri dönmesi bekleniyor.