Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, göstermiş olduğu duruş ve davranışları ile yönetimin ilgisini çekti. Duruşu ile Fenerbahçe yönetiminin kararını değiştiren Özil, takıma geri dönüyor. Menajeri Erkut Söğüt bugün Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada yaşanan olayları bir bir anlattı.

İşte Erkut Söğüt'ün açıklamaları:

“OZAN’I YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİ”

"Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor.

“FENERBAHÇE’YE KATKI SAĞLAMAK İSTİYOR”

Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi.

“KİMSE GİTMESİNİ BEKLEMESİN”

Mesut buraya Fenerbahçe sevgisi için geldi. Bir olay yaşandı diye kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin.

“KAVGA EDİLMEDİ”

Fenerbahçeli olarak geldi, katkı sağlamak istiyor. Oynamak istiyor, 90 dakika sahada kalmak istiyor. Kimse kimseye vurmadı, kavga edilmedi.

“6 AYI BEDAVA OYNADI”

Sözleşmesinin sonuna kadar 2 yıl daha burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3.5 senelik imza attı, bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı"

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