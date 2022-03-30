Ayrıntılar geliyor...
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi oldu
30.03.2022 - 21:16 | Son Güncelleme: 30.03.2022 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo final mücadelesinde Feyzullah Aktürk, Burgaristanlı rakibi Ahmed Bataev'i 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler : Avrupa Güreş Şampiyonası,
842445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/842445.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları