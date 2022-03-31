Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş’le yolların ayrılmasından sonra A Millî Takım, Hamit Altıntop’un da isteğiyle Almanya Ümit Millî Takımı’nın hocası Stefan Kuntz’a emanet edilmişti. Fakat Kuntz öyle hatalar yaptı ki kredisi şimdiden tükenmeye yüz tuttu.

Eleme maçlarındaki tercihleri ve oyuna müdahaleri zaten polemik konusuydu. Buna rağmen Dünya Kupası yolunda zar zor kendimizi play-off'a attık ve Portekiz'e rakip olduk. Alman çalıştırıcı büyük bombayı Porto'daki maçta patlattı. Takımı güçlü rakibinin karşısına ilk defa üçlü savunmayla çıkardı, üstelik son savunmacı Berkan'dı!.. Portekiz sağ kanattan dalga dalga geldi.

OYUNCULAR SUÇLU

Bir hazırlık maçında denenmesi gereken sistem daha maçın başında arıza verdi. Fakat karşılaşma sonrası Kuntz, "Oyuncularıma devre arasında sordum, üçlüyle devam etmek istediklerini söylediler" diyerek topu futbolcularına attı. Kuzey Makedonya’nın as takımını yendiği İtalya’nın yedeklerine karşı bile Konya'daki maçta dağınık bir görüntü sergiledik. Gollerimiz spontane olmaktan öte gitmedi. Kısaca, millî takıma geliş yeri, getiriliş şekli, eylemleri ve söylemleriyle Kuntz’la EURO 2024 macerasının da hüsranla sonuçlanacağının sinyalleri şimdiden gelmeye başladı.

DERT YANDI: DOĞRU SAVUNAMIYORUZ

Stefan Kuntz, A Millî Takım’ın yediği gollerin sistemden değil, doğru savunma yapmamaktan kaynaklandığını söyledi. Alman hoca “Son iki maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Bireysel kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük” dedi.

YANAL'DAN TESPİTLER: BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMELİYİZ

A Millî Takım’ın eski hocası Ersun Yanal, sosyal medya hesabından tespitlerde bulundu. "Kurban aramaya gerek yok, bir ülkenin spora bakış açısını değiştirmeliyiz” diyen Yanal “Portekiz’i yenip Dünya Kupası’na gidebilirdik ama bu bir tesadüf olurdu. Tesadüfler hiçbir zaman sistemleri alt edemez" ifadelerini kullandı.

KUNTZ’UN ALTI MAÇI

Türkiye - Norveç: 1-1

Letonya - Türkiye: 1-2

Türkiye - Cebelitarık: 6-0

Karadağ - Türkiye: 1-2

Portekiz - Türkiye: 3-1

Türkiye - İtalya: 2-3

Stefan Kuntz: Kulüp için seçim yapmam Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, "Türkiye'nin iyiliği için en iyi oyuncuları seçiyorum. Futbolcunun kulübüne değil performansına bakıyorum" dedi.

Tüm Türkiye çıldırdı! Kuntz A Milli Takımı varlık içinde yokluk çektirdi Dün akşam A Milli Takım Portekiz’e 3-1 mağlup oldu. Portekiz karşısında aldığı mağlubiyetle elenen milli takımda Stefan Kuntz'un tercihleri herkesi çıldırttı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, elindeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Onun yerine Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendirdi. Alman hocanın bu hamlesine ise tepkiler üst üste geldi.