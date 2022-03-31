Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

30 Nisan’da başkanlık için sandığa gidecek olan Galatasaray'da Metin Öztürk dışında henüz kimse adaylığını resmen açıklamadı. Camianın önde gelen isimleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i ikna etmeye çalışırken, seçilecek yönetimini ödemeler bir hayli zorlayacak gibi duruyor. Sarı kırmızılı takımın başına geçecek yönetimin acilen 350-400 milyon TL bulması gerekiyor.

BÜTÇE ONAYLANMADI

Yapılan ve yapılacak transferler için para lazım. Bankalar Birliği’ne başlayacak ödemeler 200 milyon TL’nin üstünde. Futbolcuların dört aylık ödemeleri birikti ve Avrupa Ligi’nde gruptan çıkma primleri de ödenmedi. Genel kurulda 2022 bütçesi de oylanmadığı için bu rakamlar daha da artacak ve seçilecek yönetim daha işbaşına gelir gelmez büyük bir yükün altına girmiş olacak.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın Seçim kararının ardından adaylığını ilk açıklayan isim olan Öztürk “Eğer biz kazanırsak taraftarlarımız bayraklarını şimdiden hazırlasın, seneye şampiyonuz” dedi.

Galatasaray'da acil kodlu çağrı Sarı kırmızılılarda adaylığınıaçıklayan tek isim Metin Öztürk... Camianın ileri gelenleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i de aday olması için sıkıştırmaya başladı.