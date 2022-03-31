Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Fenerbahçe’nin kontrollü kullanmaya çalıştığı 17’lik Arda Güler göz kamaştırıyor. İsmail Kartal’ın koruma kalkanına takılan genç kabiliyet, sarı lacivertli forma altında ilk on bire girmekte zorlansa da ay yıldızlı forma altında tutulmuyor. Arda son olarak U17 Millî Takımı’nın oynadığı Elit Tur grup maçlarında şov yaptı. Arda attığı bir gole rağmen 3-2’lik Sırbistan yenilgisine engel olamasa da Galler ve Slovenya galibiyetlerinde başroldeydi.

HERKES ONU İZLİYOR

U17 Millî Takımı ile çıktığı toplam 6 maçta 4 gol ve bir asistle beş gole etki eden Arda Güler’in bu performansına Avrupa devleri de kayıtsız kalmadı. Bu karşılaşmaları takip edenler arasında başta Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax ve Atalanta olmak üzere birçok kulübün Arda’yı radarına aldığı belirtiliyor. İsmail Kartal’ın da kalan sekiz haftada Arda’ya daha fazla forma şansı tanıması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyatı oldu Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, eski başkanı Aziz Yıldırım'ın by-pass olduğunu duyurdu.