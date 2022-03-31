Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun kurtuluşu olarak görülen ve yıllardır özellikle futbol kamuoyunu meşgul eden "spor yasası" nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Spor kulüpleri ve spor federasyonlarının yapısını değiştiren düzenlemeleri de içeren "spor yasası teklifi" Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Buna göre; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinde; hesap verilebilirlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık yönünden çeşitli ve yeni düzenlemelere gidilecek.

DENK BÜTÇE GELECEK

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkarılacak, spor anonim şirketi vasfı kazanacak. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için ’denk bütçe’ sistemi getirilecek. Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

ALPAY ÖZALAN: BORÇ 30 MİLYAR

AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle ilgili ilk imza sahibi olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Tüm spor kulüplerinin toplam borcu 30 milyar lirayı geçti. Bu teklifle spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmak istemekteyiz" dedi.

ÇARPICI YENİLİKLER

-Spor federasyonu başkan ve yönetimi, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak veya görev süresini taşacak şekilde borçlanamaz. Aksi durumda 1-3 yıl arası hapis cezası verilecek.

-Kulüp başkan veya yönetimi mali yükümlülüklerine aykırı davranırsa 1-3 yıl arası hapis cezası alacak.

-Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan desteklerini, amacı dışında kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandıracak.

-Bir kulüp sattığı oyuncusundan elde ettiği bonservis bedelinin yüzde 10'una kadar menajere ücret verebilecek.

-Menajer ücretinde sınıra uymayan başkan veya yönetim 1- 3 yıl arası hapis cezası alacak.

-TFF Tahkim Kurulu en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular arasından seçilecek.

BİR YILA KADAR MEN!

Yeni yasaya göre, transferlerde Spor Bakanlığı ve TFF'ye bildirilen sözleşme dışındaki taraflara veya üçüncü kişilere bir menfaat sağlanırsa, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

Spor yasası sil baştan Kulüplere mali şeffaflık getirmek üzere hazırlanan; yönetici, menajer ve oyunculara sınırlamalar getiren yasa teklifiyle ilgili kulüplerin talepleri dinlenecek ve önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak.