Türkiye Gazetesi

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, MHK tarafından yapılan hakem operasyonları sonrasında görevinden ayrıldığını duyurdu.

Tahkim Kurulunun hakemler lehine verdiği karara rağmen işin hukuki boyutunun hiç tartışılmadan TFF tarafından işleme konulmasının kendisini rahatsız ettiğini belirten Baykan “Gelinen noktada hukuk işlerinden sorumlu başkan vekili olarak bu konuda sorumluluk üstelenmem gerektiği kanaatine vardım” dedi.

ÖZDEMİR ZORDA KALDI

Bu sebeple TFF Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa ettiğini belirten Mehmet Baykan’ın ardından başka isimlerin de görevden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. TFF’nin Servet Yardımcı ile birlikte en eski iki üyesinden biri olan Baykan’ın istifası Nihat Özdemir Federasyonundaki ilk çatlak oldu. MHK aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da içinde olduğu 13 hakemi 8 Mart’ta klasman düşürmüş; Tahkim Kurulu, hakemlerin başvurusu üzerine kararı bozmuştu.

AHMET AĞAOĞLU: BİZ YÖNETMİYORUZ

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu dünkü toplantı sonrası, "Baykan'ın istifası MHK'nin hakemlere operasyonuyla ilgili. Üç kulüp istifa istiyor, fakat futbolu biz değil TFF yönetiyor. Karar ve sorumluluk onların. Yayın ihalesi için kulüpler bana yetki verdi, toplantıya ben katılacağım" dedi.

RESMÎ BAŞVURU: ÇAKIR'I İSVİÇRE İSTEDİ

İsviçre Futbol Federasyonu TFF’ye resmî yazı göndererek, FIFA kokartlı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır’ın kendi liglerinde maç yönetmesi için izin istedi. TFF henüz bu talebe cevap vermedi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu klasman dışı kalan hakemlere maç vermeyeceklerini söylemişti.

Futbolda tüm dengeleri altüst edecek hakem önerisi Manchester United'ın teknik direktörü Ralf Rangnick, hakemlerin futbolcuları daha yakından tanımaları ve iletişim kurmaları için takımlarla antrenman yapması yönünde öneride bulundu.

Tahkim Kurulu, hakemlerin görevine son veren MHK'yı haksız buldu Kurul, dünkü kritik toplantıda 5'e 2 hakemler lehine karar verdi. Görevlerine son verilen bütün isimler haklarını geri kazandı. Şimdi MHK'nın istifa edip etmeyeceği merak konusu.