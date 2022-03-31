Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da seçim heyecanı başladı. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas, bir sezonu tamamlayamadı. 30 Nisan’da Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı belli olacak.

METİN ÖZTÜRK ŞUAN TEK ADAY

Seçime doğru gidilirken adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk oldu. Adaylığı söz konusu olan Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek temkinli adımlar atıyor. Camianın çoğunluğu ise Ünal Aysal’ın aday olmasını istiyor.

ÜNAL AYSAL’I İSTİYORLAR

Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, Ünal Aysal'ın seçime girmesi halinde aday olmayı düşünmüyor. Galatasaray'daki seçimi Aysal'ın kaderi belirleyecek. Tek aday olan Metin Öztürk'ün camianın desteğini arkasına alan Aysal'ın karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da yeni yönetimi büyük bir mali yük beliyor Galatasaray'a talip olan yönetim 400 milyon lira kaynak bulmalı. Adaylar bu yüzden ağırdan alıyor.

Galatasaray'da acil kodlu çağrı Sarı kırmızılılarda adaylığınıaçıklayan tek isim Metin Öztürk... Camianın ileri gelenleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i de aday olması için sıkıştırmaya başladı.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın Seçim kararının ardından adaylığını ilk açıklayan isim olan Öztürk “Eğer biz kazanırsak taraftarlarımız bayraklarını şimdiden hazırlasın, seneye şampiyonuz” dedi.